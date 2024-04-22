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Песков: новый пакет помощи США приведет к смертям украинцев

Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие улучшают положение в зоне СВО.
Глеб Владовский 2024-04-22 12:18:09
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение нового пакета помощи не только не повлияет на ситуацию в зоне СВО, но также приведет к еще большим смертям среди украинцев.

По его словам, задействованные в зоне боевых действий российские военнослужащие улучшают свои позиции, и текущая динамика «для всех абсолютно понятна».

«Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, не приведут к изменению этой динамики, они приведут к новым жертвам среди украинцев», - отметил спикер.

20 апреля, Палата представителей США одобрила допфинансирование Украине объемом примерно в 61 млрд долларов, передает РБК.

#в стране и мире #ВСУ #Дмитрий Песков #пакет помощи
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