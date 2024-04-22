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В ГУР предрекли трудный период для Украины с середины мая

По словам главы украинской разведки, проблемы могут коснуться также и внутренней политики страны.
Глеб Владовский 2024-04-22 11:34:45
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

С середины мая - начала июня Украину ждет трудный период как на фронте, так и во внутриполитической обстановке. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов*.

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Проблемы с середины мая будут», - цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что ВСУ на протяжении длительного времени испытывают трудности на фронте.

Ранее в Генштабе украинской армии сделали предположение о том, что Российская армия сможет занять территории до реки Днепр в случае отсутствия поставок вооружений со стороны Запада.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Буданов #проблемы
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