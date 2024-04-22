В ГУР предрекли трудный период для Украины с середины мая

С середины мая - начала июня Украину ждет трудный период как на фронте, так и во внутриполитической обстановке. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов*.

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Проблемы с середины мая будут», - цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что ВСУ на протяжении длительного времени испытывают трудности на фронте.

Ранее в Генштабе украинской армии сделали предположение о том, что Российская армия сможет занять территории до реки Днепр в случае отсутствия поставок вооружений со стороны Запада.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.