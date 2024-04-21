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В Нидерландах умер пациент, перенесший 50 мутаций коронавируса

Погибший от коронавирусной инфекции пенсионер несколько раз вакцинировался, но антитела в его организме не выработались
Ян Брацкий 2024-04-21 09:22:02
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

В Нидерландах умер пенсионер, болевший коронавирусной инфекцией последние полтора года. Это произошло еще осенью 2023 года, но известно стало только сейчас. Недуг осложнялся лейкемией и заболеванием костного мозга. За 613 дней вирус мутировал в организме пациента около 50 раз, сообщил Bild.

Пенсионер инфицировался штаммом «омикрон» в феврале 2022 года. До этого он несколько раз вакцинировался от COVID-19, но антитела не выработались. Все это время за жизнь пациента боролись врачи Университетского медцентра в Амстердаме.

До этого в 2022 году умер пациент одной из больниц Великобритании. Он боролся с ковидом в течение 505 дней. Погибший страдал от иммунодефицита и участвовал в исследованиях, целью которых было выяснить, как вирус мутирует у людей с хроническими заболеваниями.

#коронавирус #COVID-19 #мутация #омикрон
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