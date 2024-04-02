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Путин встретился в Кремле с Кустурицей

Последняя встреча Владимира Путина и Эмира Кустурицы состоялась на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года.
Максим Крюков 2024-04-02 18:33:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

Российский лидер и кинорежиссер вспомнили, что их последняя встреча состоялась на Форуме объединенных культур, который прошел в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

Глава Российского государства отметил, что оценки Кустурицы по ситуации на Украине полностью совпадают с его видением.

По словам Путина, то, что происходило в Сербии, и нынешний конфликт между Россией и Украиной имеют много общего, а именно возвеличивание элементов фашизма и придание им новой жизни в настоящее время.

Президент РФ также поразился тому, насколько живучей оказалась «идеология человеконенавистничества и крайнего национализма», которую используют определенные режимы в геополитических интересах на протяжении веков. 

#Кремль #Владимир Путин #встреча #Эмир Кустурица
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