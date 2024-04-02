Путин встретился в Кремле с Кустурицей

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

Российский лидер и кинорежиссер вспомнили, что их последняя встреча состоялась на Форуме объединенных культур, который прошел в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

Глава Российского государства отметил, что оценки Кустурицы по ситуации на Украине полностью совпадают с его видением.

По словам Путина, то, что происходило в Сербии, и нынешний конфликт между Россией и Украиной имеют много общего, а именно возвеличивание элементов фашизма и придание им новой жизни в настоящее время.

Президент РФ также поразился тому, насколько живучей оказалась «идеология человеконенавистничества и крайнего национализма», которую используют определенные режимы в геополитических интересах на протяжении веков.