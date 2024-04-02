В Стамбуле при пожаре в ночном клубе погибли 27 человек

В Стамбуле загорелось здание, в котором расположен ночной клуб. В результате ЧП погибли 27 человек, еще один серьезно пострадал, пишет турецкая ежедневная газета Hürriyet.

По данным издания, возгорание произошло на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли. Отмечается, что заведение было закрыто, там проводились ремонтные работы. По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, причина пожара пока не установлена, все погибшие занимались ремонтом ночного клуба.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. По сигналу о пожаре было направлено множество пожарных и медицинских бригад.

В МВД республики отметили, что по факту инцидента начато расследование. Глава ведомства Али Ерликая доложил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану о случившемся. Министр юстиции Турции заявил, что к расследованию трагедии привлечены три прокурора и выдан ордер на задержание пяти человек.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.