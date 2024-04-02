Госдума одобрила повышение штрафов за недопуск газовщиков в дома

Сегодня Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях, предполагающие повышение штрафов за недопуск газовщиков в дома. Об этом сообщает Life.

Согласно документу, штраф за недопуск газовщиков к проверке оборудования предполагается увеличить с одной-двух до пяти-десяти тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит до 100 тысяч рублей. Юридические лица за недопуск газовщиков заплатят до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законом устанавливается ответственность за недопуск специалистов для проверки вентиляционных и дымовых каналов, изменение газового оборудования без уведомления специализированной организации, а также за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

Будут наказывать и за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям.