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Житель села в Белгородской области получил контузию при атаке дронов

Кроме того, пострадавший получил гематому и ссадины правой ноги, рассказал глава региона.
Анна Назайкина 2024-04-02 17:13:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские военные атаковали село Цаповка в Белгородской области, есть пострадавший. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «360».

Он уточнил, что ВСУ использовали для атаки два беспилотных летательных аппарата. При первом сбросе ранения получил местный житель, который в этот момент ехал за рулем автомобиля.

Врачи зафиксировали у пострадавшего контузию, гематому и ссадины правой ноги, уточнил глава региона. Сейчас его везут в белгородскую больницу.

Кроме того, второй сброс украинские боевики совершили на сельхозпредприятие, повреждения получил грузовик, рассказал Гладков.

#в стране и мире #бпла #белгородская область #ВСУ #дроны #село #Вячеслав Гладков #цаповка
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