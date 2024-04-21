МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из-за ледового затора вода в Оби за день поднялась больше чем на метр

В результате был подтоплен 21 приусадебный участок и эвакуированы шесть человек, в том числе 4 ребенка.
Ирина Егорова 2024-04-21 06:44:59
© Фото: salkov_molchanovo, Telegram

Из-за ледового затора, который осложняет прохождение паводка, в Молчановсоком районе Томской области уровень воды в реке Обь поднялся на 107 см, сообщил глава района Юрий Сальков. По его уточнениям, скопление льда образовалось между населенными пунктами Молчаново и Нижняя Федоровка.

«По состоянию на ночь подтоплен 21 приусадебный участок, в 3 домовладениях вода поднялась выше уровня пола. Эвакуировали шесть человек, в том числе четыре ребенка», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Вчера уровень воды на этом участке достигал 818 см (с подъемом за сутки на 20 см). Опасной считалась отметка в 805 см. Закрыт один участок дороги при выезде из Молчаново.

Пункт временного размещения расположен в Молчановской школе №2. Также Сальков добавил, что ледоход еще сохраняется на Чулыме.

Губернатор Томской области Владимир Мазур добавил, что ледоход еще сохраняется на Чулыме, но в целом ситуация на реке стабильная.  Спасатели ведут подрывные работы, чтобы река освободилось и вместе с ледоходом снизился ее уровень.

Ситуацию осложняет погода. Столбики термометров опустились ниже нуля. Лед снова крепнет, а промоины подмерзают. С их слов, как только получится справиться с затором в городской черте - ситуация с паводком начнет улучшаться.

#Томская область #паводок #Река #эвакуация #Обь #подтопление #затор льда
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002