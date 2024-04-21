Из-за ледового затора вода в Оби за день поднялась больше чем на метр

Из-за ледового затора, который осложняет прохождение паводка, в Молчановсоком районе Томской области уровень воды в реке Обь поднялся на 107 см, сообщил глава района Юрий Сальков. По его уточнениям, скопление льда образовалось между населенными пунктами Молчаново и Нижняя Федоровка.

«По состоянию на ночь подтоплен 21 приусадебный участок, в 3 домовладениях вода поднялась выше уровня пола. Эвакуировали шесть человек, в том числе четыре ребенка», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Вчера уровень воды на этом участке достигал 818 см (с подъемом за сутки на 20 см). Опасной считалась отметка в 805 см. Закрыт один участок дороги при выезде из Молчаново.

Пункт временного размещения расположен в Молчановской школе №2. Также Сальков добавил, что ледоход еще сохраняется на Чулыме.

Губернатор Томской области Владимир Мазур добавил, что ледоход еще сохраняется на Чулыме, но в целом ситуация на реке стабильная. Спасатели ведут подрывные работы, чтобы река освободилось и вместе с ледоходом снизился ее уровень.

Ситуацию осложняет погода. Столбики термометров опустились ниже нуля. Лед снова крепнет, а промоины подмерзают. С их слов, как только получится справиться с затором в городской черте - ситуация с паводком начнет улучшаться.