В РПЦ назвали богоборцами пытавшихся перевезти взрывчатку в иконах

Неудивительно, что люди, которые стоят за перевозкой с Украины в Россию взрывчатых веществ в иконах, решили использовать данный метод, поскольку киевский режим пытается реализовать политику борьбы с каноническим православием. Такое заявление сделал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Дело в том, что на Украине реализуется политика борьбы с каноническим православием, за которой на самом деле стоят люди, для которых сама ценность православия является стремящейся к нулю. Они являются по своим действиям богоборцами - они закрывают лавры, преследуют верующих, поэтому это неудивительно, что им пришла в голову мысль использовать иконы в качестве контейнера для перевозки взрывчатых веществ. Это вполне себе безбожная, атеистическая логика», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Собеседник телеканала отметил, что те люди, которые стоят за этим, по своим взглядам, несомненно, являются богоборцами. По его словам, любой верующий человек, вне зависимости от занимаемой стороны в конфликте между РФ и Украиной, не стал бы использовать религиозные символы в качестве средства достижения своих целей. Однако именно это делали люди, стоящие за отправкой опасного груза, который, предположительно, поступил в Россию с Украины, добавил Кипшидзе.

«На самом деле Украинская православная церковь обречена или обрекается действующей властью на уничтожение, потому что ее должно заменить квазирелигиозное образование под названием ПЦУ, созданное раскольниками при поддержке американского Государственного департамента и фанарского патриарха», - заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По его словам, в Киеве хотят, чтобы именно эта квазирелигиозная структура стала единственной на территории Украины, а «для этого необходимо уничтожить Украинскую православную церковь».

«На самом деле за планами подобного вмешательства в религиозную жизнь Украины стоят конечно же люди, являющиеся безбожниками. Потому что только безбожник может уничтожать верующих - я имею в виду лишать права молиться, изгонять из храма, вскрывать лавры», - заключил Кипшидзе.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ совместно с таможенниками перекрыли канал контрабанды взрывчатки. По данным ведомства, ее перевозили с Украины транзитом через страны Европы вместе с православными иконами и церковной утварью. Обнаружить опасный груз удалось на одном из КПП в Псковской области.