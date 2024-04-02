ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания беспилотников ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также противник лишился склада авиационных средств поражения. Кроме того, ВС РФ уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

В оборонном ведомстве сообщили и об успехах наших сил ПВО. В течение суток уничтожены 195 украинских беспилотников и сбит 41 реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.