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ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.
2024-04-02 16:23:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания беспилотников ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также противник лишился склада авиационных средств поражения. Кроме того, ВС РФ уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

В оборонном ведомстве сообщили и об успехах наших сил ПВО. В течение суток уничтожены 195 украинских беспилотников и сбит 41 реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО
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