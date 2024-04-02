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Парк львов начал уходить под воду в Подмосковье из-за бушующей реки

Сейчас сотрудники приюта отлавливают животных и перемещают их в более безопасные места.
Анна Назайкина 2024-04-02 16:10:59
© Фото: lions_moscow, Telegram © Видео: lions_moscow, Telegram

Парк львов затопило в Клинском районе Московской области, приют вместе с животными начал уходить под воду из-за того, что из берегов вышла река. Об этом сообщили сотрудники организации, пишет RT.

«Не доброе утро, дорогие друзья... Река рядом с парком вышла из берегов и нас топит», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Работники парка отлавливают животных и перемещают их в более безопасные места. Сейчас приют закрыт для посещения в связи со сложившейся ситуацией.

На данный момент из затопленных вольеров спасли тигров и пантеру. Далее будут эвакуировать коз, баранов, козлят и птиц.

Отмечается, что уровень воды только продолжает увеличиваться. Сотрудники приюта переживают, что из-за бушующей воды уже этой ночью ситуация сильно ухудшится.

#в стране и мире #Московская область #тигры #подтопление #львы #Приют для животных
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