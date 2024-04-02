За хищение на железной дороге задержан экс-советник офиса Зеленского

На Украине силовики задержали бывшего советника офиса Владимира Зеленского. Экс-чиновника подозревают в присвоении почти 95 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов. Об этом пишет RT со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру страны.

Имя бывшего советника офиса Владимира Зеленского ведомство не раскрыло. Сообщается, что он возглавлял организованную группу, которая с 2021 года контролировала денежные средства Украинской железной дороги.

По данным следствия, экс-чиновник через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзализныця» выбрал поставщиком трансформаторов заранее определенную фирму. Поставки шли по завышенной стоимости.

«"Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Заведено уголовное дело.