В Ярославской области задержали монтера пути после ДТП с автобусом

В Ярославской области после аварии с автобусом и поездом, в которой погибли семь человек, задержали монтера пути. Он исполнял обязанности дежурного по переезду, где случилось происшествие. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

По предварительным данным, монтер пути в состоянии алкогольного опьянения отключил автоматическое устройство заграждения переезда и пропустил рейсовый автобус перед приближающимся поездом.

На допросе задержанный уже признал свою вину. Вскоре следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, авария произошла в минувший понедельник в селе Берендеево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, которые находились в рейсовом автобусе. Также пострадал машинист поезда.