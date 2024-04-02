С начала года под контроль РФ перешло 403 кв. км в новых регионах

С начала года ВС РФ взяли под свой контроль 403 квадратных километра территории новых регионов нашей страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

Оценивая обстановку в зоне спецоперации, глава Минобороны указал на провал контрнаступления и безуспешные попытки противника закрепиться на отдельных рубежах и позициях. Наши войска продолжают отодвигать киевские формирования в западном направлении.

Как утверждает министр, с января потери украинской стороны в живой силе превысили 80 тысяч человек. За тот же период противник лишился 14 тысяч единиц различного вооружения.

Шойгу прокомментировал удары, которые российские военные наносят по военным объектам и объектам энергетики на Украине. В прошлом месяце высокоточным оружием и беспилотниками нанесены 190 групповых и два массированных удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.