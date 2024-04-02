Путин призвал обновить подходы к миграционной политике в России

Питательной средой для экстремизма и просто повышения уровня преступности является нелегальная миграция. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Вы знаете, что питательная среда для экстремистской деятельности и просто откровенной уголовщины - это во многих случаях нелегальная миграция», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, в стране следует обновить подходы к миграционной политике. Путин попросил соответствующие структуры проработать этот вопрос.

Президент отметил, что на территорию Российской Федерации должны приезжать те, кто уважает наши традиции, историю, язык. Это должно быть главным принципом, подчеркнул он.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство закончило работу над законопроектом, который ужесточит контроль в сфере миграции. Документ уже направлен в правительство.