МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал обновить подходы к миграционной политике в России

Глава государства поручил соответствующим структурам проработать этот вопрос.
Анна Назайкина 2024-04-02 14:29:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Питательной средой для экстремизма и просто повышения уровня преступности является нелегальная миграция. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Вы знаете, что питательная среда для экстремистской деятельности и просто откровенной уголовщины - это во многих случаях нелегальная миграция», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, в стране следует обновить подходы к миграционной политике. Путин попросил соответствующие структуры проработать этот вопрос.

Президент отметил, что на территорию Российской Федерации должны приезжать те, кто уважает наши традиции, историю, язык. Это должно быть главным принципом, подчеркнул он.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство закончило работу над законопроектом, который ужесточит контроль в сфере миграции. Документ уже направлен в правительство.

#МВД #миграционная политика #миграция #коллегия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322