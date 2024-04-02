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Двое безработных украли из санатория в Кисловодске 21 картину на 2,1 млн руб.

Подозреваемых уже допросили, они признались в совершенном преступлении.
Анна Назайкина 2024-04-02 13:49:46
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Кисловодске двое мужчин вынесли из санатория 21 картину, ущерб составил 2,1 млн рублей. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, похитители проникли в учреждение через подсобку. В этот момент входная дверь в помещение была не заперта.

Позже полиция установила подозреваемых - ими оказались двое безработных 1978 и 1981 годов рождения. Их уже допросили, на данный момент они дали признательные показания. Силовики изъяли похищенные произведения искусства.

Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Позже дело переквалифицировали, теперь речь идет о краже в особо крупном размере.  По п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ нарушителям закона может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

#полиция #Уголовное дело #наш эксклюзив #Кража #картины #санаторий #кисловодск
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