Двое безработных украли из санатория в Кисловодске 21 картину на 2,1 млн руб.

В Кисловодске двое мужчин вынесли из санатория 21 картину, ущерб составил 2,1 млн рублей. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как утверждается, похитители проникли в учреждение через подсобку. В этот момент входная дверь в помещение была не заперта.

Позже полиция установила подозреваемых - ими оказались двое безработных 1978 и 1981 годов рождения. Их уже допросили, на данный момент они дали признательные показания. Силовики изъяли похищенные произведения искусства.

Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Позже дело переквалифицировали, теперь речь идет о краже в особо крупном размере. По п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ нарушителям закона может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.