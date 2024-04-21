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Путин поздравил работников органов местного самоуправления

От эффективной работы органов местного самоуправления зависят совершенствование социальной инфраструктуры городов и благоустройство сельских территорий, отметил президент РФ.
Максим Крюков 2024-04-21 03:30:30
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и представителей муниципального сообщества с профессиональным праздником.

Напомним, День местного самоуправления ежегодного отмечается в России 21 апреля. Праздник был утвержден указом Владимира Путина от 10 июня 2012 года.

«Институт местного самоуправления имеет в нашей стране богатую историю, начало которой было положено 21 апреля 1785 года подписанием Екатериной II Жалованной грамоты городам», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства добавил, что в современной России работники органов местного самоуправления выполняют ответственную миссию - их эффективная и слаженная работа влияет на совершенствование социальной инфраструктуры городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных и повседневных проблем российских граждан.

Кроме того, российский лидер отметил необходимость активной поддержки значимых общественных инициатив, а также создания условий для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ.

#Владимир Путин #поздравление #Телеграмма #профессиональный праздник #местное самоуправление
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