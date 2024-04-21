Шесть человек погибли в аварии на трассе в ЛНР

В минувшую субботу около половины пятого вечера в Луганской Народной Республике на трассе Р-343 Луганск - Лисичанск столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и УАЗ. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает Life. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от села Желобок в Славяносербском районе.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли», - заявили в прокуратуре ЛНР.

Кроме того, одного из пассажиров отечественного автомобиля доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии. На место ДТП выезжал районный прокурор.