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Шесть человек погибли в аварии на трассе в ЛНР

В Славяносербском районе столкнулись Mitsubishi Pajero и УАЗ.
Сергей Лебедев 2024-04-21 02:39:55
© Фото: Oskar Eyb imageBROKER.com Globallookpress

В минувшую субботу около половины пятого вечера в Луганской Народной Республике на трассе Р-343 Луганск - Лисичанск столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и УАЗ. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает Life. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от села Желобок в Славяносербском районе.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли», - заявили в прокуратуре ЛНР.

Кроме того, одного из пассажиров отечественного автомобиля доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии. На место ДТП выезжал районный прокурор.

#авария #ЛНР #ДТП #погибли #уаз
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