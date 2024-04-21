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На базе ЦСКА наградили лучших гимнастов турнира на призы Хоркиной

В 26-х Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной приняли участие спортсмены из 26 регионов.
Максим Крюков 2024-04-21 02:02:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На базе Спортивно-гимнастического комплекса спортивного центра ЦСКА прошел финал 26-х Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. В турнире, который проходил с 16 по 20 апреля, приняли участие спортсмены из 26 регионов.

Фонд реализации социально-экономических программ Светланы Хоркиной на протяжении 13 лет ведет активную работу по популяризации гимнастических видов спорта среди детей и молодежи, в том числе в сфере наставничества.

Всероссийские соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной проводятся ежегодно. За 25-летнюю историю турнира более 20 тысяч воспитанников российских гимнастических школ продемонстрировали свое мастерство и талант. За это время было разыграно 1 200 комплектов наград и специальных призов. Многие участники первенств стали членами сборных команд России по спортивной гимнастике, а также чемпионами и призерами Олимпийских игр и других международных соревнований.

Турнир преследует задачи по выявлению сильнейших и талантливых юных спортсменов, пополнению достойным резервом сборной команды страны по спортивной гимнастике, а также укреплению дружбы и сотрудничества на международной спортивной арене.

#ЦСКА #награждение #турнир #спортивная гимнастика #светлана хоркина #всероссийские соревнования
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