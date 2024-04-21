Фильмы семи стран вошли в программу кинофестиваля БРИКС в Москве

В Москве открылся 46-й Московский международный кинофестиваль. Его география огромна: полсотни стран и 240 лент на самые разные темы. Это уникальная возможность через кино прикоснуться к мировой культуре. Такой охват картин показывает, как Россия продолжает выстраивать сотрудничество и партнерство не только с Евразией, Африкой, Латинской Америкой - со всем миром.

В столице покажут немало картин из недружественных стран: одна только Франция привезла на фестиваль 20 фильмов, 12 картин приехали из США. Американский режиссер из Лос-Анджелеса Макс Вайсберг показывает нам постер своего фильма-премьеры «Караганда». Вот уж точно: язык искусства не знает ни творческих, ни политических границ.

«Я из Соединенных Штатов, и мне все равно, что думает мое государство. Это красивый город. Я очень люблю русскую культуру. И мой фильм мы снимали в США, но у меня есть русская музыка: например, Глинка, Прокофьев, Мусоргский. Я считаю, что культура - это не политика, это часть человечества. Все имеют чувства в сердце, которые не зависят от страны, не зависят от государства», - говорит американский режиссер Макс Вайсберг.

И все же уход голливудских студий с российского кинорынка открыл нашим зрителям другое кино. Мы вновь обратили внимание на любимый еще с советских времен Болливуд, который в год выпускает гораздо больше фильмов, чем Фабрика грез. А еще - азиатское, латиноамериканское кино.

«Мы за спиной Голливуда и европейского мощного кино упускали из виду иранское кино, корейское кино, китайское кино, латиноамериканское кино. Я думаю, что это очень мощный шаг к открытию нового кино. И смыслом этой премии будет защита нравственных человеческих интересов, которые мы отстаиваем сегодня, встав во весь рост», - говорит президент ММКФ режиссер Никита Михалков.

В рамках ММКФ-46 впервые пройдет фестиваль фильмов стран БРИКС. В его программе - по одной картине от каждой страны. Жюри возглавил режиссер и президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов. В 2022 году он стал лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС в Шанхае. Пиманов получил награду за фильм «11 молчаливых мужчин».

«Почему я считаю очень важным проведение фестиваля стран БРИКС. Потому что в БРИКС входят страны, которые представляют великие цивилизации. Со своей культурой, со своей историей, ни на что не похожие. Нам очень важно слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. И я считаю, что самая главная задача нашего фестиваля именно такая: услышать и увидеть друг друга», - сказал Алексей Пиманов.

Киноязык стран БРИКС для нашей страны всегда был не просто близким и понятным - родным. Чего только стоят бразильские сериалы, над которыми в 90-х рыдала вся страна. А индийские фильмы со времен «Танцора Диско» шагнули далеко вперед. Индия снимает боевики, блокбастеры и фильмы ужасов. В последние годы в России небывалый бум на азиатские дорамы.

В программу Кинофестиваля стран БРИКС вошли картины из России, Китая, Ирана, Индии, Египта, ЮАР, Саудовской Аравии. В рамках киносмотра в Москве покажут триллер из Индии, иранскую драму, китайскую комедию.

Какие еще фильмы привезли в Москву страны БРИКС и что говорят гости о кинофестивале в российской столице - смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».