В Курганской области наступил пик наводнения

Вслед за Орском и Оренбургом большая вода на этой неделе пришла в Курганскую область. Там уровень реки Тобол преодолел отметку в 10 метров, и там сегодня пик наводнения. Затоплены две тысячи частных домов и несколько микрорайонов с многоэтажной застройкой. В регион стянуты дополнительные силы МЧС. Эвакуация идет в круглосуточном режиме. И решение все-таки уехать принимают даже те, кто до последнего надеялся, что вода не придет.

Готовятся к приходу большой воды в Томской и Тюменской областях. Пик паводка там ждут в ближайшие дни. При наихудшем сценарии затопленными там могут оказаться порядка сотни населенных пунктов. Там сейчас срочно вдоль берегов возводят заграждение из мешков с песком. А военные инженеры и взрывотехники освобождают реки от ледяных заторов.

Ежедневно о ситуации в затопленных регионах докладывают президенту. И на этой неделе, разговаривая с губернаторами, он особое внимание уделил тому, что имущество людей, которые покидают свои дома, должно надежно охраняться. Ведь именно за его сохранность боятся люди, которые до последнего не хотят покидать свои дома. Работа по оценке ущерба от паводков и помощь людям тоже должна быть организована вовремя и без пауз.

Звук сирены, отражаясь от воды и многоэтажных домов, кажется, доносится одновременно со всех сторон. И так каждые два часа, круглые сутки. Для жителей окраин Кургана этот сигнал означает одно: нужно срочно эвакуироваться.

Всю неделю вода в реке Тобол прибывала с огромной скоростью, поднимаясь порой более чем на полтора метра за сутки. На огромных территориях поплыли жилые дома и дачные поселки. Тобол подтопил мосты и залил автомагистрали.

Таких масштабных наводнений в Кургане не было уже 30 лет. В 1994 году Тобол выходил из берегов, поднимался на критические уровни, достигал отметки почти в 11 метров. Сейчас вода приближается еще только к 10 метрам, и когда она остановится - пока никто не прогнозирует.

Как сотрудники МЧС в прямом смысле спасают жизни в зоне подтопления, как на окраинах Кургана отбивают у воды дамбу и как местные жители и добровольцы встали на борьбу со стихией - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».