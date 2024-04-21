ФСБ раскрыла детали срыва «Смершем» мятежа украинских националистов

Лучшей контрразведке мира на этой неделе исполнился 81 год. Легендарный и непобедимый «Смерш» был создан в самое сложное для страны время, в апреле 1943 года, после Сталинграда и в преддверии Курской битвы. Решение о создании «Смерша» принималось по личному приказу Сталина, и новое подразделение подчинялось лично верховному главнокомандующему.

Тогда перед органами военной контрразведки стояла задача максимально приблизить спецслужбу к задачам военного времени, усилить эффективность борьбы с противником и обеспечить безопасность и тыл советской армии. Был отдан приказ стать лучшими, и с этой задачей «Смерш» справился блестяще. В таком виде и с таким названием контрразведка просуществовала всего три года, но эти три года навсегда вошли в историю.

На этой неделе, в преддверии 81-ой годовщины ФСБ раскрыла архивы и вывела из-под грифа секретно еще одну героическую страницу работы «Смерша».

Опубликована докладная записка заместителя начальника «Смерша» Николая Селивановского на имя Сталина и Молотова, в которой рассказывается о срыве советскими контрразведчиками летом 1944 года вооруженного мятежа украинских националистов.

Вот из таких крох и таких крупиц информации, шаг за шагом и восстанавливается настоящая история, и открывается истинная работа контрразведчиков, которые в ходе войны днем плечом к плечу воевали вместе с армией, а по ночам занимались своей непосредственной работой – защищали армию от врагов и шпионов.

И вот редкий случай. В свет вышла новая книга «Варшавские ночи» о работе простого оперативника «Смерша» - капитана Ивана Жирнова. О том, как в уже освобожденной Польше приходилось по повадкам и незаметным обывателю признакам вычислять врагов, немецкую агентуру, неделями терпеливо ждать в засаде, вспоминать, о том какой путь пройден, и сколько еще задач впереди.

О легендарном «Смерше», главных страницах контрразведки и героических подвигах в борьбе со шпионами, диверсантами и террористами смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».