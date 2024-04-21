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Путин проведет совещания по паводкам и экономике

Кроме того, на следующей неделе глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Владимир Рубанов 2024-04-21 17:26:06
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по борьбе с паводками, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Кроме того, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. В субботу, как ожидается, Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

В понедельник российский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств встретятся с ветеранами строительства БАМа. 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали будет отмечаться 8 июля.

#в стране и мире #Кремль #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #БАМ #переговоры #паводок #рспп #совещания
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