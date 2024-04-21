Путин проведет совещания по паводкам и экономике

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по борьбе с паводками, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Кроме того, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. В субботу, как ожидается, Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

В понедельник российский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств встретятся с ветеранами строительства БАМа. 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали будет отмечаться 8 июля.