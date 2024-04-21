Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч на «прокачку» игры

В Клину 9-летний мальчик обманом перевел мошенникам суммарно 300 тысяч рублей с карты матери, ребенку взамен обещали «прокачать» его учетную запись в игре. Об этом сообщает источник «Звезды» в правоохранительных органах, мать ребенка написала заявление в полицию.

Уточняется, что в пятницу 19 апреля потерпевшая узнала о случившемся после сообщения из банка о блокировке ее личного кабинета из-за подозрительной активности - осуществлялись сомнительные переводы.

Как объяснил ее сын, аферисты написали ему в Telegram и предложили улучшить его аккаунт в одной из игр за денежную плату, на что ребенок согласился и открыл онлайн-банк матери. Однако получив средства, мошенники перестали выходить на связь.

Полиция проведет необходимые проверки, после которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности неизвестного, обманом получившего деньги. К данному моменту личность афериста не установлена.