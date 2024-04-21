МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч на «прокачку» игры

Мать ребенка обратилась в полицию, после того как ее личный кабинет в банке был заблокирован из-за сомнительных переводов, - ребенок отправлял деньги аферистам с помощью онлайн-банка.
Елизавета Кондрикова 2024-04-21 16:49:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Клину 9-летний мальчик обманом перевел мошенникам суммарно 300 тысяч рублей с карты матери, ребенку взамен обещали «прокачать» его учетную запись в игре. Об этом сообщает источник «Звезды» в правоохранительных органах, мать ребенка написала заявление в полицию.

Уточняется, что в пятницу 19 апреля потерпевшая узнала о случившемся после сообщения из банка о блокировке ее личного кабинета из-за подозрительной активности - осуществлялись сомнительные переводы.

Как объяснил ее сын, аферисты написали ему в Telegram и предложили улучшить его аккаунт в одной из игр за денежную плату, на что ребенок согласился и открыл онлайн-банк матери. Однако получив средства, мошенники перестали выходить на связь.

Полиция проведет необходимые проверки, после которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности неизвестного, обманом получившего деньги. К данному моменту личность афериста не установлена.

#Клин #полиция #ребенок #Мошенники #наш эксклюзив #переводы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002