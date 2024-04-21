Трубопровод загорелся в Сирии из-за кражи нефти

Крупный пожар вспыхнул в Сирии на линии транспортировки сырой нефти в восточной провинции Хомс. Возгорание случилось из-за того, что какие-то люди пытались украсть нефть из трубопровода, сообщила радиостанция Sham FM.

Пожар вспыхнул во время попытки незаконно вскрыть нефтепровод, сообщил корреспондент радиостанции. По его словам, на месте пожара нашли тело одного из воров, а также режущие инструменты, которые он принес с собой.

В сети распространяются кадры с места пожара, на которых видно пламя высотой в несколько метров и стоящий рядом бензовоз. Пожарные команды работают над тушением огня.