Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Днепр оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации.

По сообщениям Минобороны, также поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС, радиолокатор для обнаружения целей в воздухе и пункт управления.

«Кроме того, уничтожены: цех производства беспилотников, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах», - сообщили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 194 беспилотника украинских националистов и восемь снарядов от реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.