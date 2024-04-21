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МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 на аэродроме Днепр

Кроме того, уничтожены РЛС кругового обзора «Пеликан» и цех по производству беспилотников.
2024-04-21 14:06:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Днепр оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации.

По сообщениям Минобороны, также поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС, радиолокатор для обнаружения целей в воздухе и пункт управления.

«Кроме того, уничтожены: цех производства беспилотников, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах», - сообщили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 194 беспилотника украинских националистов и восемь снарядов от реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #МиГ-29 #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #ЗРК С-300
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