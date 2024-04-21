Москвич стрелял по банкам на даче и случайно убил 6-летнюю дочь друга

Житель Москвы задержан по обвинению в причинении смерти по неосторожности 6-летней девочке, сообщает ГСУ СК России по Московской области. 52-летнего мужчину подозревают в том, что он нечаянно выстрелил из пневматического пистолета и попал в ребенка. Девочка умерла.

Все произошло на дачном участке у друзей обвиняемого в деревне Мартемьяново в Наро-Фоминске. Взрослые развлекались в беседке, стреляя по очереди по алюминиевым банкам из пневматического оружия.

В какой-то момент, передавая пистолет, обвиняемый случайно выстрелил в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок. Пуля попала девочке в область груди. Ее сразу же отвезли в хирургическое отделение больницы, но врачам уже не удалось ее спасти.

Следователи и криминалисты провели осмотры, изъяли пневматическую винтовку, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую и баллистическую экспертизы.