МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные полностью освободили Богдановку в ДНР

В оборонном ведомстве сообщили о нанесении поражения боевикам и технике 53-й механизированной бригады ВСУ.
2024-04-21 13:12:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, наши военные улучшили положение по переднему краю.

Также нанесено поражение боевикам и бронетехнике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Красногоровки Донецкой народной республики.

Дважды силы националистов пытались контратаковать силами 93-й механизированной бригады ВСУ. Обе атаки были отбиты в районах населенных пунктов Часов Яр и Красное. Потери националистов составили до 440 военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #спецоперация #Богдановка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002