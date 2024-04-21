Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, наши военные улучшили положение по переднему краю.

Также нанесено поражение боевикам и бронетехнике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Красногоровки Донецкой народной республики.

Дважды силы националистов пытались контратаковать силами 93-й механизированной бригады ВСУ. Обе атаки были отбиты в районах населенных пунктов Часов Яр и Красное. Потери националистов составили до 440 военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.