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Лепс матом прокомментировал инцидент с фанаткой в Костроме

Он попросил у журналистов телефон и также, как и девушка на концерте, поводил им перед лицом, а потом спросил: «и сколько вы бы так смогли поработать».
Ирина Егорова 2024-04-21 12:42:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Певец Григорий Лепс не выбирая выражений прокомментировал инцидент, который произошел во время его концерта в Костроме, когда одна из поклонниц вела чересчур близкую съемку.

«Предупреждал два раза. Видимо у нее плохо с ушами. Я не пожалел о своем поступке», - заявил он журналистам.

А потом продемонстрировал такую съемку журналистам и проверил их реакцию. Лепс попросил мобильный телефон и поводил телефоном перед ними, чтобы показать, как его раздражала фанатка в Костроме.

Напомним, что на том концерте, певец выбил из рук поклонницы мобильный телефон, так как его это раздражало. Суд по кадрам, сначала Лепс жестом попросил девушку убрать гаджет подальше, но, когда она не вняла просьбе, — телефон улетел в толпу. Как писали СМИ, поклонница была только рада тому, что вывела Лепса из себя. Отмечается, что телефон остался цел после падения, девушка позднее нашла его и показывала другим зрителям.

#певец #Григорий Лепс #наш эксклюзив #Телефон #мат #фанатка
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