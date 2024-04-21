Любителей временных татуировок предупредили об острой аллергии на хну

Популярные на южных курортах временные татуировки хной могут принести их обладателям немало проблем со здоровьем. Об этом в беседе со «Звездой» предупредила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Лариса Сафонова. Многие вынуждены обращаться за помощью медиков уже по возвращении домой, рассказала она.

«Очень часто это аллергия замедленного типа. Реакция развивается в течение нескольких дней и может быть сильно выражена», - сказала Сафонова.

Начинается все с покраснения и сильного зуда в местах нанесения красителя. Симптомы развиваются по нарастающей, в зависимости от индивидуальных особенностей организма каждого конкретного человека, и могут завершиться образованием пузырей на коже.

«Это острая аллергическая реакция, ее долго лечить. Очень часто, в конце она сопровождается выраженной пигментацией, которая не эстетично выглядит», - добавила врач.

Лечится такая аллергия на хну от двух недель и более, отметила Лариса Сафонова. Аналогичным образом может завершиться поход в тату-салон для тех, кто решился на постоянный рисунок. Здесь все зависит не только от особенность иммунитета, но и от качества красителей, оборудования и квалификации мастера. Если салон сертифицированный, а его персонал соблюдает все требования - татуировка вреда не нанесет. Однако всегда нужно помнить, что реакция бывает мгновенной.

«Крайне редко встречается проявление аллергии, когда человек не был осведомлен об этой специфике своего организма заранее. Никогда нельзя на 100% сказать, на что конкретный человек даст аллергию. Если в принципе есть предрасположенность к аллергии на продукты или животных, пыль, цветение, то тогда у такого человека вероятность аллергии на краситель существенно повышается», - констатировала врач-дерматолог.

Она рекомендовала не делать постоянных и временных татуировок беременным и кормящим женщинам, людям с обостренными хроническими заболеваниями или просто в состоянии болезни, а также аллергикам.