МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Единственный в РФ БТР-амфибия получил технологии от «Арматы»

Уникальный двухзвенный арктический броневик получил сразу несколько новейших систем, причем некоторые из них секретны.
Владимир Расходчиков 2024-04-21 10:27:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для создания первого в стране двухзвенного гусеничного плавающего бронетранспортера-снегоболотохода применены технологии от самой передовой военной техники. Разработчики позаимствовали различные системы, а отдельные детали сделали совместимыми с передовыми разработками. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил и.о. главного конструктора Рубцовского машиностроительного завода Александр Касаев.

«Например, автономный дизельной энергоагрегат унифицирован с “Бумерангом”, информационно-управляющая система и ее блоки унифицированы с “Курганцем-25”. Ну и также другие блоки тоже также по составным частями унифицированы. От “Арматы” - система пожаротушения», - рассказал конструктор.

Напомним, что «Курганец-25» и «Бумеранг» - это перспективные боевые платформы, только первая - гусеничная, а вторая - колесная.

Касаев также отметил, что командир этого новейшего снегоболотохода может управлять им как из первого, так и из второго звена. К тому же, он может вести огонь по противнику, находясь в любом из отсеков машины. Это возможно благодаря видеокамерам, которые закреплены снаружи. Также конструкторы обшили амфибию тяжелой броней, которая обеспечивает защиту на уровне танка.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Ремзаводы» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Вместе с журналистами вы увидите малоизвестные предприятия, которые вносят мощный вклад в восстановление и модернизацию военной техники.

#Армата #Военная приемка #бумеранг #амфибия #снегоболотоход #«Курганец-25» #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002