Единственный в РФ БТР-амфибия получил технологии от «Арматы»

Для создания первого в стране двухзвенного гусеничного плавающего бронетранспортера-снегоболотохода применены технологии от самой передовой военной техники. Разработчики позаимствовали различные системы, а отдельные детали сделали совместимыми с передовыми разработками. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил и.о. главного конструктора Рубцовского машиностроительного завода Александр Касаев.

«Например, автономный дизельной энергоагрегат унифицирован с “Бумерангом”, информационно-управляющая система и ее блоки унифицированы с “Курганцем-25”. Ну и также другие блоки тоже также по составным частями унифицированы. От “Арматы” - система пожаротушения», - рассказал конструктор.

Напомним, что «Курганец-25» и «Бумеранг» - это перспективные боевые платформы, только первая - гусеничная, а вторая - колесная.

Касаев также отметил, что командир этого новейшего снегоболотохода может управлять им как из первого, так и из второго звена. К тому же, он может вести огонь по противнику, находясь в любом из отсеков машины. Это возможно благодаря видеокамерам, которые закреплены снаружи. Также конструкторы обшили амфибию тяжелой броней, которая обеспечивает защиту на уровне танка.

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