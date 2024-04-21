Эксперт Кикалишвили рассказал о самом эффективном средстве самообороны

Российское законодательство дает каждому гражданину право защищаться в случае нападения, но превышение пределов допустимой самообороны уголовно наказуемо. Сесть за решетку можно, если нападавший получил увечья, а вы остались невредимым. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили.

«Главное, что должен знать обороняющийся человек - наше законодательство самооборону считает превышенной, если вам не нанесли увечья. Например, если человек нападает с ножом , зашел в вашу квартиру, поранил близких, надругался над родственниками, детьми, а вы выхватили нож и убили его, то это будет считаться превышением самообороны, потому что по закону вам должны быть нанесены увечья, которые становятся угрозой жизни. Только после этого летальный исход считается самообороной», - отмечает он.

Самым эффективным средством самообороны на улице Константин Кикалишвили считает газовый баллончик, так как он дает человеку шанс убежать от нападающего.

«Я рекомендую носить перцовый баллончик всегда с собой. Он дает фору. Он парализует на какое-то время. Пусть даже на доли секунд, которые дадут возможность скрыться», - говорит эксперт.

По его словам, перед тем, как использовать газовый баллончик, желательно пройти курс подготовки.

«Надо пройти курс подготовки, чтобы быть посвященным в действие баллончика - дистанция, как распылять. Если будете применять в лифте, например, сами будете поражены. На улице должны направлять в сторону нападающего не ближе метра-полтора, чтобы не нанести ущерб сильный», - подчеркивает Константин Кикалишвили.

А вот популярный среди россиян электрошокер в руках плохо подготовленного человека может оказаться малоэффективным. Если его неправильно применить, то он лишь только разозлит нападающего.

В заключение эксперт отметил, что лучшая самооборона - это умение предвидеть ситуацию заранее. Лучше пытаться избегать мест, где могут произойти противоправные действия, а также людей, которые потенциально несут угрозу.