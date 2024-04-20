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Пять новых выделенных полос для автобусов заработали в Москве

Общая протяженность новых выделенных полос составила почти два километра, общее время в пути на этих участках сократилось с десяти до трех минут.
Ян Брацкий 2024-04-20 09:40:31
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Москве заработали новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Они появились на юге, юго-востоке и западе столицы, их протяженность составила почти два километра. Более подробно о расположении «выделенок» можно узнать в сообщении на сайте дептранса Москвы.

По участкам, где расположены выделенные полосы, курсируют 27 автобусных маршрутов, услугами которых каждый день пользуются 80 тысяч горожан и гостей мегаполиса. Благодаря специальным полосам общественный транспорт будет проезжать эти участки в два-три раза быстрее, сократив общее время в пути с десяти до трех минут, уточнили в департаменте.

Кроме автобусов по выделенным полосам могут ездить автомобили такси, операторы которых заблаговременно заключили соглашение с властями столицы, автомобили коммунальных и оперативных служб, а также школьные автобусы.

#Москва #Общество #такси #автобусы #выделенные полосы
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