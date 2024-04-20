Пять новых выделенных полос для автобусов заработали в Москве

В Москве заработали новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Они появились на юге, юго-востоке и западе столицы, их протяженность составила почти два километра. Более подробно о расположении «выделенок» можно узнать в сообщении на сайте дептранса Москвы.

По участкам, где расположены выделенные полосы, курсируют 27 автобусных маршрутов, услугами которых каждый день пользуются 80 тысяч горожан и гостей мегаполиса. Благодаря специальным полосам общественный транспорт будет проезжать эти участки в два-три раза быстрее, сократив общее время в пути с десяти до трех минут, уточнили в департаменте.

Кроме автобусов по выделенным полосам могут ездить автомобили такси, операторы которых заблаговременно заключили соглашение с властями столицы, автомобили коммунальных и оперативных служб, а также школьные автобусы.