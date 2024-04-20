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В Массачусетсе нашли фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени

Такие ракеты были задействованы как мишени для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах в бывшем военном лагере США на засекреченном полигоне.
Ирина Егорова 2024-04-20 09:38:01
© Фото: Cape Cod National Seashore, Х

Обломок сверхсекретной ракеты-мишени RCAT времен холодной войны нашли на пляже в американском штате Массачусетс, сообщает Fox News. 

Загадочную находку обнаружили неделю назад и сперва спутали с частью фюзеляжа самолета из-за внешнего сходства. По факту же, найденный фрагмент оказался частью старого беспилотного самолета времен холодной войны, который в то время разрабатывался под грифом «совершенно секретно». Ракеты RCAT - воздушные мишени с дистанционным управлением - были задействованы для зенитных подразделений в годы холодной войны на существовавшей тогда тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит на засекреченном полигоне, сообщает Life.

Самолеты, оснащенные программой, могли совершить до 20 полетов со скоростью 362 км/ч (сама же ракета развивала скорость приблизительно 97 км/ч), прежде чем их замечали и сбивали. С помощью RСAT за день можно было поразить пять или шесть целей, заявили эксперты Fox News. Дальнейшие планы в отношение найденного артефакта чиновники решили не раскрывать.

#в стране и мире #ракета #сша #находка #Массачусетс #RCAT
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