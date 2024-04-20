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Пакистан стал причиной санкций США против завода в Белоруссии

Американские власти считают, что Минский завод колесных тягачей и еще три китайских компании поставляли Пакистану оборудование для производства ракет.
Максим Крюков 2024-04-20 05:38:31
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вашингтон ввел санкции в отношении четырех компаний, которые якобы причастны к ракетной программе Пакистана. Список организаций, попавших в «черный список», опубликовал Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о белорусском производителе тяжелой техники, автобусов и колесных шасси высокой проходимости «Минский завод колесных тягачей», а также компаний из Китая Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co. Ltd и Granpect Co. Ltd, передает телеканал «360».

По мнению американских властей, все они якобы поставляли Исламабаду оборудование для производства баллистических ракет и ракет большой дальности.

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры вводятся для укрепления режима нераспространения оружия массового поражения, которому привержены Соединенные Штаты.

#Китай #Пакистан #белоруссия #ракеты #сша #санкции #компании
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