Пакистан стал причиной санкций США против завода в Белоруссии

Вашингтон ввел санкции в отношении четырех компаний, которые якобы причастны к ракетной программе Пакистана. Список организаций, попавших в «черный список», опубликовал Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о белорусском производителе тяжелой техники, автобусов и колесных шасси высокой проходимости «Минский завод колесных тягачей», а также компаний из Китая Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co. Ltd и Granpect Co. Ltd, передает телеканал «360».

По мнению американских властей, все они якобы поставляли Исламабаду оборудование для производства баллистических ракет и ракет большой дальности.

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры вводятся для укрепления режима нераспространения оружия массового поражения, которому привержены Соединенные Штаты.