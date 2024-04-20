Саперы обезвредили более 2 000 неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке

В Авдеевке военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск «Центр» обезвредили более 2 000 неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Специалисты инженерных войск расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов. Чаще всего находят противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства.

Работа по разминированию значительно усложняется применением националистами дронов-камикадзе и квадрокоптеров, приспособленных для сброса гранат и осколочных мин. Саперы отмечают, что при отходе боевики заминировали дома мирных жителей и оставили мины-ловушки в самых проходимых местах.

«Они устраивают подлянки в виде обычных растяжек. Также минируют тела погибших солдат, в том числе и своих», - рассказал командир группы разминирования с позывным «Иртыш».

Саперы обследуют местность с помощью современных миноискателей. Если извлечь опасный предмет нельзя, его уничтожают на месте при помощи накладного заряда.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.