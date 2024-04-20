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В Эквадоре из-за энергетического кризиса объявили режим ЧС

Указ президента о ЧС будет действовать в течение 60 дней.
Сергей Лебедев 2024-04-20 04:27:36
© Фото: РИА Новости

В Эквадоре объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с кризисом в энергетической системе. Об этом сообщает издание Expreso.

Отмечается, что указ президента Даниэля Нобоа о ЧС будет действовать в течение 60 дней. Он предписывает мобилизовать вооруженные силы страны и полицию для обеспечения безопасности объектов энергетической инфраструктуры.

В этом месяце Эквадор столкнулся с серьезным дефицитом энергоснабжения. Из-за засухи почти пересохли основные водохранилища гидроэлектростанций. Наблюдаются перебои с работой крупнейшей в стране ГЭС Кока-Кодо Синклер.

Даниэль Нобоа заявил, что в кризисе виновата засуха и саботаж отдельных лиц. Во вторник был уволен министр энергетики и горнодобывающей промышленности Андреа Арробо и еще 21 чиновник его ведомства.

#Кризис #Эквадор #ГЭС #засуха #ЧС #саботаж #Даниэля Нобоа
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