Шойгу анонсировал создание научно-производственного центра БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации приняло решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Об этом сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на полигон Московского военного округа.

Он отметил, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения.

Кроме того, главе Минобороны России продемонстрировали новую линейку БПЛА, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов. Одна из разработок - перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов. Отличительной особенностью дрона является его способность осуществлять дистанционное минирование в условиях низкой видимости.

Вместе с тем, БПЛА имеет повышенную помехозащищенность каналов управления и передачи данных, что позволяет применять его в условиях постановки противником помех. При этом за счет простоты эксплуатации и удобного программного интерфейса подготовка операторов данного типа дронов будет проходить в течение всего двух недель.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.