Евкуров показал Шойгу стрелковое оружие для борьбы с дронами

Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу продемонстрировали отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил главе российского оборонного ведомства, что до 1 июня этого года на всех полигонах ВС РФ создадут учебно-тактические поля, на которых военнослужащие будут отрабатывать навыки противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия.

«Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами», - заявил Евкуров.

Глава Минобороны России поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.