Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу во время поездки на полигон Московского военного округа представили новую линейку беспилотников, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов.

Один из образцов - перспективный ударный квадрокоптер, который оснащен универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач. Кроме того, дрон способен осуществлять дистанционное минирование в условиях низкой видимости.

Отмечается, что повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный БПЛА в условиях постановки противником помех. Благодаря простоте эксплуатации и удобному программному интерфейсу можно подготовить операторов данного типа беспилотников в течение двух недель.

Руководитель предприятия доложил главе российского оборонного ведомства о готовности выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить производство.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.