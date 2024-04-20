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МВД призвало ввести дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

Ведомство предложило проверять наличие тахографа в транспортном средстве при проведении технического осмотра.
Максим Крюков 2024-04-20 23:29:15
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

В России могут ввести дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств, в частности необходимость проверять наличие тахографа или контрольного устройства. Соответствующий законопроект предложило Министерство внутренних дел РФ, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Тахограф - это контрольный прибор, который, будучи подключен к электрической системе автомобиля, регистрирует такие параметры, как скорость передвижения, маршрут, время работы и отдыха водителя.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителя. Отмечается, что при заполнении диагностической карты в графе «Тахограф или контрольное устройство (тахограф)» указываются марка, модель, серийный номер тахографа, который расположен в транспортном средстве на момент техосмотра. Причем эти данные должны соответствовать информации, которую формирует ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».

В пояснительной записке также говорится, что предлагаемые индикаторы направлены на выявление соответствия или расхождения от параметров объектов контроля, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при проведении техосмотров автотранспорта.

Кроме того, данные индикаторы способствуют профилактике нарушений обязательных требований со стороны контролируемого лица - оператора технического осмотра.

#в стране и мире #законопроект #МВД РФ #техосмотр #тахограф #транспортное средство
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