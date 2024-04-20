Донорами крови в России в 2023 году стали 1,3 миллиона человек

В этом зале - те, кому точно не надо объяснять насколько это важно - сдавать кровь. Михаил Бороздой - студент. Он решил стать добровольцем на первом курсе. За четыре года у него уже больше 45 донаций. Говорит: приятно получать сообщение на телефон со словами «Вы спасли чью-то жизнь». Да и прибавка к стипендии не помешает.

«Поскольку я сдаю компоненты - их можно немного чаще сдавать, поэтому у меня получается так много кровосдач. Мне приятно, что это может кому-то помочь. Я сдаю тромбоциты, это помогает людям с лейкемией. И мне приятно знать, что это кому-то поможет», - говорит Михаил.

И хотя государство оказывает донорам разные виды поддержки, почти все они приходят в пункты забора крови, что называется, по зову сердца. Сергей Медведев в прошлом пожарный, сейчас - спасатель-водолаз. Но спасать человеческие жизни для него нечто большее, чем профессиональный долг.

«По собственному желанию, осознанию. Я понимаю значимость всего этого действия и какую пользу приношу, и мне как-то легче становится», - говорит Сергей.

Считается, что один доброволец может спасти три жизни, а донация цельной крови занимает всего 10 минут и за раз можно сдать 450 мл. Из этой дозы выделяют три компонента: эритроциты, тромбоциты и плазму.

«Это те компоненты, которые можно получить методом центрифугирования из цельной крови. Но тромбоциты из цельной крови мы можем получить где-то от шести доноров. А полноценный продукт методом сепарации на аппарате мы можем получить от одного донора», - говорит и.о. заведующего отделения заготовки крови и плазмы Центра крови им. О.К. Гаврилова Дарья Кулькова.

После сдачи кровь разделяют на фракции. Это надо сделать быстро - в течение 4 часов. Параллельно в лаборатории врачи проводят тщательное исследование крови на разные показатели. Например, инфекцию или резус-фактор. Тестирование занимает сутки.

Кровь и компоненты содержат в специальных хранилищах. Это холодильная камера, где находится плазма. Здесь ее несколько десятков тонн, и храниться она может десятилетиями. Температура в криокамере - минус 30 градусов. Плазма проходит карантинизацию в течение 120 дней.

В 2023 году безвозмездными донорами в России стали более 1,3 миллиона человек, более 330 тысяч стали донорами впервые. По статистике, хотя бы раз в жизни кровь сдавали 60% россиян. Кто-то делает это регулярно. И хоть запасов достаточно, пополняются они регулярно.

«Лишней крови не бывает. Кровь нужна всегда. Москва - это невероятных размеров город, это многомиллионный мегаполис. Помимо того, что используются компоненты крови напрямую при переливании, из крови делаются многие лекарственные препараты. И зачастую это единственное, что может спасти жизнь. Само по себе донорство для практически здорового человека абсолютно безвредно и безопасно», - говорит заместитель главного врача Центра крови им. О.К. Гаврилова Артем Синюткин.

Чтобы получить статус почетного донора, сдать кровь безвозмездно нужно больше 40 раз. И тех, кто хочет помочь совершенно незнакомым людям, с каждым годом в стране становится все больше. Ежегодно в России в переливании нуждаются полтора миллиона человек, и каждая группа востребована. Весьма вероятно, что кому-то понадобится именно ваша кровь.