МЧС ожидает пик паводка на реке Тобол у Кургана в ближайшие 2-3 дня

Спасатели - как бригада скорой помощи. У одного из жителей садового товарищества случился сердечный приступ. На время паводка он остался в своем доме. Неладное заметила соседка. Сотрудники МЧС успели вовремя: пациента эвакуировали и передали медикам.

Вода до горизонта, глубина около трех метров, но на моторной лодке в зоне паводка необходимо строго соблюдать правила движения. Словно на автомобиле, выезжаем на патрулирование курганского микрорайона Смолино мимо столбов и дорожных знаков.

Автомобильная дорога под водой - все равно что фарватер. Двигаться над ней относительно безопасно. Чуть в сторону - и можно напороться на препятствие, например, на крышу дома. И тогда, как говорят сотрудники МЧС, перейти из спасателей в категорию спасаемых.

Многие жители здесь недооценили размах стихии. Надеялись переждать дома.

«Вчера пришла женщина, сказала - муж по такому-то адресу. Эвакуировали мужа, трех собак, одну кошку», - говорит руководитель группы патрульной службы ГУ МЧС по Курганской области Константин Лебезов.

В регионе подтоплены три десятка населенных пунктов. Это сотни домов, садовых и дачных участков. 14 тысяч курганцев эвакуированы, разорвано автомобильное сообщение. Уровень реки Тобол вырос в два раза. Вода поднялась выше 10 метров. Еще до прихода большой воды курганцы начали укреплять и наращивать дамбы, проводить превентивную эвакуацию. Это помогло избежать человеческих жертв.

Вид с дамбы на огромные затопленные территории удручает. Буквально плавают не только теплицы, веранды, хозпостройки, поплыли и большие капитальные дома. Паводок просто размыл фундамент.

Из-за огромного давления дамба на днях дала течь. Под водой могли оказаться как минимум два городских микрорайона. К счастью, вовремя заметили, удалось не допустить катастрофы. Укреплением дамбы вместе с подразделениями МЧС занимаются волонтеры. Многие в прошлом году так же боролись здесь с лесными пожарами.

«Люди остались без жилья некоторые. Страшновато. В прошлом году здесь горело, теперь утонуло. Люди вдвойне страдают. Стараемся помочь, чтобы Вороновку не затопило, Восточный не затопило», - рассказывает Александр Вихарев.

Курганцам, чьи дома подтоплены, пока выдают единовременные выплаты от 10 до 50 тысяч рублей. Уже второй день уровень воды в городе фактически не меняется. Возможно, паводок в областном центре достиг своего пика. Но по данным МЧС, формирование пика весеннего паводка в Тоболе около Кургана ожидается в ближайшие два-три дня.