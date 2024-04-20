В Щелково 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

В подмосковном Щелково пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали десять человек, на месте работают сотрудники полиции. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ.

«По предварительной информации водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», - говорится в Telegram-канале СК.

Уточняется, что ДТП произошло на 37-ом километре трассы М-7 «Волга». Предварительной причиной называют несоблюдение дистанции, точная причина столкновения будет выявлена по итогу действий инспекторов Госавтоинспекции, они находятся на месте столкновения.

Информации о самочувствии пострадавших пассажиров и состоянии водителей-участников ДТП к данному моменту не поступало.