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В Щелково 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

По предварительной версии, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции, микроавтобус въехал в грузовик.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 20:11:32
© Фото: gumvd50, Telegram

В подмосковном Щелково пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали десять человек, на месте работают сотрудники полиции. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ.

«По предварительной информации водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», - говорится в Telegram-канале СК.

Уточняется, что ДТП произошло на 37-ом километре трассы М-7 «Волга». Предварительной причиной называют несоблюдение дистанции, точная причина столкновения будет выявлена по итогу действий инспекторов Госавтоинспекции, они находятся на месте столкновения.

Информации о самочувствии пострадавших пассажиров и состоянии водителей-участников ДТП к данному моменту не поступало.

#Подмосковье #ДТП #пострадавшие #автобус #СК РФ #Щелково
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