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Умер актер из «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко

Актер наиболее известен своими ролями в работах «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун», «Кровавый январь».
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 18:01:16
© Фото: Азербайджанский театр русской драмы

Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49 году жизни. Об этом сообщили в Азербайджанском Государственном Академическом русском драматическом театре.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил», - говорится в некрологе на сайте театра.

Точные причины смерти актера не называются, о каких-либо проблемах со здоровьем ранее не сообщалось.

Омельченко родился в Баку, где с 1997 года служил в труппе Азербайджанского театра. Наиболее известен своими ролями в работах «Дронго», «Не бойся, я с тобой», «Колдун», «Кровавый январь». Также зрители могут знать его по участию в постановках «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Бременские музыканты» и других.

#театр #актер #Азербайджан #Баку #актер театра и кино #юрий омельченко
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