Зеленский запретил военным азартные игры из-за лудомании в ВСУ

На Украине запретят работу онлайн-казино, ограничат рекламу их деятельности и введут государственную систему мониторинга, регистрация на сервисах азартных игр будет доступна только с одним аккаунтом на человека. Об этом свидетельствует соответствующий указ Владимира Зеленского, опубликованный его пресс-службой.

Документ предполагает разработку в течение месяца ограничительных мер в этой сфере. Отдельно будут проведены информационные кампании, в рамках которых населению будет разъяснена опасность лудомании.

Отдельно Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ограничить военным доступ к онлайн-казино и другим азартным играм. Подобная мера была принята на фоне повальной игровой зависимости среди военных, пишет Life со ссылкой на признание депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о проблемах в ВСУ со ставками на спорт и казино.

По словам депутата, подобные игровые заведения необходимо ограничить, так как в будущем военные могут остаться без каких-либо денежных средств, чем могут воспользоваться недобросовестные люди. Он добавил, что эта проблема затронула 90% личного состава ВСУ.

Напомним, ранее также стало известно о признании высшим руководством ВСУ проблемы дезертирства и тенденции к неподчинению прямым указам среди военнослужащих украинской армии. Среди вызовов для украинского военного руководства также выделяют самостоятельный уход с поля боя, нанесение себе увечий и другие.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.