Аферисты украли у москвички 16 млн рублей через «договор связи»

Мошенники обокрали 79-летнюю жительницу Москвы на 16 миллионов рублей, убедив ее, что нужно продлить договор сотовой связи, сообщает «360» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Неизвестный человек позвонил пенсионерке, назвался представителем сотового оператора и сказал, что нужно продлить договор на обслуживание.

После этого женщина стала выполнять указания этого человека. Она скачала на телефон мобильное приложение и отправила мошеннику коды доступа к личному кабинету. Все это время он был с женщиной на связи.

Потом пенсионерка поняла, что с ее счета несколькими переводами сняли 16,1 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к преступлению.