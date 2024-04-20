МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аферисты украли у москвички 16 млн рублей через «договор связи»

Пожилая женщина скачала на телефон мобильное приложение и отправила мошеннику коды доступа к личному кабинету.
Владимир Рубанов 2024-04-20 15:34:12
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

Мошенники обокрали 79-летнюю жительницу Москвы на 16 миллионов рублей, убедив ее, что нужно продлить договор сотовой связи, сообщает «360» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Неизвестный человек позвонил пенсионерке, назвался представителем сотового оператора и сказал, что нужно продлить договор на обслуживание.

После этого женщина стала выполнять указания этого человека. Она скачала на телефон мобильное приложение и отправила мошеннику коды доступа к личному кабинету. Все это время он был с женщиной на связи.

Потом пенсионерка поняла, что с ее счета несколькими переводами сняли 16,1 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к преступлению.

#Москва #связь #информационная безопасность #Мошенники #Кража #приложения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002