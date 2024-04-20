В Подмосковье женщина ударила полицейского из-за эвакуации ее авто

В Московской области женщина ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее автомобиля, ее задержали. Об этом говорится в сообщении подмосковного глава СК РФ.

«В Домодедово задержана местная жительница, подозреваемая в применении насилия в отношении представителя власти», - цитирует РИА Новости сообщение СК.

Инцидент произошел накануне 19 апреля в Домодедово, женщина напала на сотрудника полиции, когда ее автомобиль подготавливали к эвакуации из-за парковки в неположенном месте.

Уточняется, что к данному моменту следователи допросили подозреваемую, решается вопрос о ее аресте, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. При этом неизвестно, признает ли автовладелица свою вину.