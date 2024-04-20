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В Подмосковье женщина ударила полицейского из-за эвакуации ее авто

Женщина задержана, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 15:02:15
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В Московской области женщина ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее автомобиля, ее задержали. Об этом говорится в сообщении подмосковного глава СК РФ.

«В Домодедово задержана местная жительница, подозреваемая в применении насилия в отношении представителя власти», - цитирует РИА Новости сообщение СК.

Инцидент произошел накануне 19 апреля в Домодедово, женщина напала на сотрудника полиции, когда ее автомобиль подготавливали к эвакуации из-за парковки в неположенном месте.

Уточняется, что к данному моменту следователи допросили подозреваемую, решается вопрос о ее аресте, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. При этом неизвестно, признает ли автовладелица свою вину.

#в стране и мире #Московская область #СК РФ #Домодедово #эвакуатор #нападение на полицейского
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