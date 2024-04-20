Российская авиация поразила склад с топливом для ВСУ

Хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины и другие объекты поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Кроме того, точечные удары нанесены по двум объектам транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях, живой силе и бронетехнике боевиков в 112-ти районах спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских БПЛА, а также пять управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции», - сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 591 самолет, 270 вертолетов и более 22 тысяч беспилотников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.