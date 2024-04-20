В Балашихе киллер в упор застрелил бизнесмена

В Балашихе у подъезда многоэтажки было обнаружено тело 61-летнего бизнесмена с огнестрельным ранением. По данным Shot, киллер ждал свою жертву около магазина, которым владел погибший. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчина в черном капюшоне прячется за большим белым автомобилем, дожидаясь свою жертву. Когда бизнесмен приехал на машине, убийца выскочил, сделал как минимум 5 выстрелов в упор и скрылся. Предприниматель скончался на месте.

«На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению», - сказано в сообщении подмосковного главка МВД РФ.

После случившегося возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружием (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ). Также проводится комплекс мер, чтобы установить и задержать преступника, добавили в ведомстве.